Homem com marcas de tiros na cabeça é jogado em rua

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cristian Chunia dos Santos, 29, foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (12), no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima foi abordada por homens em um carro não identificado e foi levado pelos suspeitos. Cristian foi assassinado e logo em seguida foi jogado morto na esquina das Ruas Marginal 2 e F com marcas de tiros na cabeça. A polícia afirmou que a vítima possui passagens pelos crime de roubo e furto. Não há informações do motivo do crime.

O caso agora deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima.