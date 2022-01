Homem baleado passa por cirurgia; autor dos disparos teria espancado garoto de 18 anos e ameaçado de morte a enteada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Crises de ciúmes começaram quando esposa passou a namorar

Passou por cirurgia e continua internado no Hospital Regional de Vilhena o motorista Marcos Bagatim Lima, de 35 anos, atingido por quatro tiros de pistola na noite de ontem (FOTO). A reportagem anterior informava equivocadamente que tinha sido três disparos. O crime aconteceu em uma lanchonete, onde a vítima estava com a ex-esposa do atirador (LEMBRE AQUI).

Pivô da crise de ciúmes do autor dos disparos de 40 anos, cujo nome é “Paulo”, a representante comercial de 38 anos está separada dele há 11 meses. Os dois têm um filho de 02 anos e 6 meses.

A entrevistada contou que, desde que começou a namorar com Marcos, o ex faz ameaças e chegou a apontar uma arma para o rival. O caso foi registrado na polícia e, desde então, as ameaças pararam.

Mas os dois homens voltaram a se entender quando Paulo espancou um garoto de 18 anos no banheiro do Park Shopping Vilhena. O rapaz foi agredido por ser amigo da enteada de Paulo, a quem ele atribui sua separação. Ele também já ameaçou atropelar e matar a garota, que tem 19 anos.

Ontem, ao devolver o bebê, Paulo disse que iria matar o mesmo rapaz que havia espancado. Marcos tomou as dores do jovem espancado, que trabalha justamente na lanchonete onde o casal estava e o repreendeu pela ameaça de morte contra o garoto.

Numa ligação, o acusado disse que iria até o local, e de fato apareceu. Ao descer do carro, ele fez os disparos e fugiu. Para a ex-esposa, ele deve ter fugido da cidade. Em Vilhena, o atirador trabalha numa empresa de veículos.

Bagatim, apesar dos ferimentos graves que sofreu, está fora de perigo. O estado dele é estável, segundo a namorada, que disse ter entrado em desespero ao vê-lo ser baleado.

