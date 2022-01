Homem agride esposa, mas acaba preso pela PM com arma de fogo em Epitaciolândia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais militares de Epitaciolândia prenderam na noite desta segunda-feira, 10, um homem de 38 anos, com uma arma de fogo. A ação ocorreu durante atendimento de ocorrência de violência doméstica.

Os militares foram acionados porque uma mulher estava sendo agredida na zona rural do município. A guarnição constatou o fato e prendeu o esposo da mulher com um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da cidade para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC