Herói de Itabuna, na BA, perdeu tudo mas salvou 121 famílias [vídeo]

No meio de tanta tristeza e perdas com a chuva em Itabuna, na Bahia, descobrimos um herói. Um homem que usou uma jangada e a força dos braços para salvar 121 famílias.

O nome dele é Jean, um pedreiro baiano que perdeu tudo e passou dois dias e duas noites remando para retirar todas essas pessoas que encontrava na área de enchente.

Ele conversou com a reportagem do Só Notícia Boa e nós ficamos ainda mais admirados com o ser humano que é Jean. Sim, existe gente assim no Brasil, com essa empatia, solidariedade, esse amor ao próximo… gente que se desdobra para ajudar desconhecidos sem pedir nada em troca.

E quem descobriu Jean no meio da água salvando vidas foi o fotógrafo Guthierry Andrade. Ele fez as primeiras fotos e postou nas redes sociais para que todos conhecessem esse homem do bem.

Ajuda de Deus

Depois das fotos, o fotógrafo saiu em busca de Jean para falar com ele e conseguiu encontrar novamente com o herói de Itabuna.

Com toda humildade, Jean contou ao @guthierryandradeft que salvou toda essa gente “com a ajuda de Deus” e do irmão (vídeo abaixo)

“Primeiramente agradeço a Deus, né? Foi ele que nos deu força e disposição e fez a gente ser esse vaso aí, para estar resgatando essas pessoas. Eu e o meu irmão a gente junto… era a nossa vida também que estava ali”, contou

Casa desmoronou

E tudo que Jean tinha de material a água levou. Mas ele estava tão preocupado com o resgate das pessoas que nem pensou na casa da família dele, que também tinha sido levada pela força da água.

Casado, Jean só soube que estava sem teto no dia seguinte: “Para minha surpresa, a minha casa foi destruída também. Caiu, eu perdia casa, perdi móveis, mas tá na mão de Deus”, lembrou.

E não sobrou nada mesmo para contar história, de roupas e documentos a eletrodomésticos e mobília. “No momento eu estou sendo abrigado pelo meu irmão”. disse.

Gratidão

A área onde Jean morava foi condenada pela Defesa Civil e agora ele vai ter que recomeçar a vida do zero.

E com tudo isso que aconteceu, Jean ainda se diz grato pela forma carinhosa como vem sendo tratado desde que as fotos dele remando na jangada no meio da enchente foram parar nas redes sociais.

“Eu só tenho que agradecer ao carinho que estou recebendo de volta. É gratificante. Eu nem pensei que teria toda essa repercussão”, concluiu.