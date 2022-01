Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul faz apelo à população para doar sangue

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul volta a fazer um chamamento para que as pessoas continuem a fazer suas doações de sangue, pois tem a demanda semanal e mensal para abastecer a unidade. “Nós estamos nos aproximando do período que seria do carnaval, mesmo não tendo a festa aberta ao público estarão acontecendo as festas particulares e temos que estar preparado para qualquer situação”, relatou Gilliard, gerente do Hemonúcleo.

O gerente local do Hemonúcleo afirma ainda que a demanda também é para pacientes que estão internados que necessitam fazer a terapia sanguínea. “A gente trabalha com o quantitativo bem alternativo. Dependendo da semana, são trinta bolsas de sangue e agora com o surto de dengue tem aumentado a necessidade de fazer doações. O paciente com dengue tem a diminuição de plaquetas e a gente pede bolsas de Rio Branco”.