Helicóptero cai em praia de Florianópolis e deixa três feridos

Um helicóptero caiu nesta quarta-feira (19) na praia de Canavieiras, em Florianópolis (SC). As três pessoas que estavam na aeronave conseguiram escapar com vida, saindo apenas com ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 17h. A cabine da aeronave caiu dentro do mar. Já a cauda caiu sobre a faixa de areia.

Vídeos divulgados na internet mostram o momento em que banhistas que estavam na praia correram para tentar ajudar no resgate. Os bombeiros também atuaram na retirada e no atendimento dos feridos.

As causas do acidente ainda serão investigadas.