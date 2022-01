Gusttavo Lima está com Covid-19 e adia shows; Andressa e filhos testam negativo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cantor está sem sintomas e isolado em casa. Os shows que estavam marcados para os próximos dias serão remarcados.

Gusttavo Lima está com Covid-19, adia shows e participação em futebol solidário

O cantor Gusttavo Lima informou nesta quarta-feira (5) que testou positivo para Covid-19. No comunicado publicado nas redes sociais, o escritório do músico disse que ele está sem sintomas e ficará isolado em casa. A assessoria de imprensa informou a esposa, Andressa Suita, e os filhos fizeram teste e o resultado foi negativo.

Devido ao teste positivo, Gusttavo Lima cancelou a participação em um futebol solidário promovido pelo cantor Marrone, que faz dupla com Bruno. O evento está previsto para esta noite.

Na internet, fãs desejaram melhoras ao sertanejo. “Melhoras, bebê, te amamos”, disse uma seguidora. Os shows programados para os dias 7, 8 e 9 em Caldas Novas, no sul de Goiás, e nas cidades de Guriri e Guarapari, no Espírito Santo, foram adiados e as novas datas ainda serão definidas.



Gusttavo Lima testa positivo para Covid-19 — Foto: Reprodução/Instagram



Gusttavo Lima durante show em Ribeirão Preto — Foto: Érico Andrade/g1