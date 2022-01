Gusttavo Lima cancela shows, rasga contrato de R$ 40 milhões e confirma fim definitivo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O cantor vai romper com a Sony e dará início à própria gravadora, possivelmente lançando também outros artistas

Gusttavo Lima vai dar fim a uma grande parceria musical. Após 4 anos diretos na Sony, o famoso decidiu não renovar seu contrato com o grupo.

Em 2018, ele havia entrado para o casting da gravadora por nada menos que R$ 40 milhões, em uma ação que chamou a atenção do mercado artístico. Antes disso, o sertanejo era da Som Livre.

Segundo o colunista Leo Dias, o fim do contrato acontece oficialmente no próximo ano. Depois disso, ainda de acordo com o repórter, ele deverá começar a própria gravadora, que já tem até nome: Balada Records.

Chamado de Embaixador, o marido de Andressa Suita é visto como o maior artista masculino do país. Ele já marcou toda a agenda de shows deste ano e seu cachê gira em torno de R$ 1 milhão.

Gusttavo Lima cancela apresentações

Apesar de ter definido os próximos trabalhos, o cantor precisou mudar alguns de seus planos nas últimas semanas. O motivo? Ele testou positivo para o Covid-19.

Contudo, como revelou a equipe dele, os shows que foram desmarcados, deverão ganhar novas datas. Xanddy, Wesley Safadão e outras várias pessoas do meio artístico também precisaram seguir o mesmo caminho pela mesma razão.