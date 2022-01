-------- Continua depois da Publicidade--------

Em agosto de 2021, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto de lei da Sociedade Anônima de Futebol, para ajudar na transformação dos clubes brasileiros em empresas. O Vasco da Gama pode ser o próximo clube a adotar o modelo em definitivo, por conta do interesse de um grupo americano na compra do clube.

Fonte: Lance!