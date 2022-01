Grave acidente com a balsa isola o município de Rodrigues Alves

-------- Continua depois da Publicidade--------

Por volta das 19:45 horas desta segunda-feira (03/01), um caminhão guincho que ia de Rodrigues Alves para Cruzeiro do Sul, caiu dentro do Rio Juruá. O acidente aconteceu, segundo testemunhas, porque ao tentar desembarcar da balsa já no porto de Cruzeiro do Sul, esta afastou-se e o caminhão guincho foi parar dentro do rio.



O caminhão ficou entre a balsa e o porto, o que impede a balsa tanto de atracar quanto de voltar para a outra margem.



Dezenas de trabalhadores e estudantes que moram num município e trabalham ou estudam no outro estão parados na margem do rio. Os moradores de Rodrigues Alves não sabem como voltar para casa.



Este é o horário de pico da travessia entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. É necessária uma máquina de grande porte para retirar o caminhão guincho de dentro do rio.