Governo vai reformar Tentamen e a Usina de Arte João Donato

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), prepara dois projetos de reforma: da Sociedade Recreativa Tentamen e da Usina de Arte João Donato, ambos localizados em Rio Branco. O projeto da Tentamen foi aprovado pela Caixa Econômica Federal e encontra-se em processo interno para a abertura de licitação. Durante o andamento dessa etapa será aberto um edital de licitação onde será escolhida uma empresa para ser responsável pela realização da obra.

A Tentamen está localizada no Centro da capital acreana. Fundada em 1924, foi palco de formaturas, bailes carnavalescos e jantares, e passou a pertencer oficialmente ao Estado em 2016. No Decreto nº 713, de 08 de maio de 1988, foi tombada como Patrimônio Histórico Municipal, pelo então prefeito Adalberto Aragão. Em 2020 o governador Gladson Cameli assinou um decreto que protege o bem.

Já o projeto de reforma do espaço cultural público da Usina de Arte João Donato também passa por processo interno licitatório, onde haverá a modernização do parque elétrico e da aquisição de equipamentos de sonorização, iluminação cênica, audiovisual, artes visuais, informática e instrumentos musicais. Esses equipamentos serão utilizados para oferecer serviços como cursos e oficinas e garantir o apoio aos eventos culturais que ocorrem no espaço.

A Usina já vinha passando por manutenções e intervenções físicas em outubro deste ano, quando foi realizada a pintura das paredes e a revitalização do deque em frente ao lago. A Usina de Arte, inicialmente, foi uma usina de beneficiamento de castanha, na década de 1980. Depois de quase duas décadas de inatividade, tornou-se um espaço de cultura, onde ocorrem shows, espetáculos teatrais, lives, exposições, cursos e oficinas de formação artística.

Atualmente, o quadro de funcionários conta com 20 pessoas e a gestão é feita a partir de três instituições: a FEM, a Secretaria Estadual de Educação e o Instituto de Educação Profissional do Acre.

Fonte: Agência Acre