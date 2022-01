Governo vai realizar obras de melhoria na infraestrutura da Cidade do Povo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A equipe da Secretaria deA equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) realizou nesta terça-feira, 25, uma visita ao bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, para averiguar as reivindicações dos moradores em relação aos problemas de infraestrutura do local. A medida foi uma ordem do governador Gladson Cameli, que cobrou ações efetivas para a resolução dos problemas no bairro. Apesar de ser uma atribuição da prefeitura, o Estado vai intervir para garantir a melhoria na qualidade de vida da população local. Estado de Infraestrutura (Seinfra) realizou nesta terça-feira, 25, uma visita ao bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, para averiguar as reivindicações dos moradores em relação aos problemas de infraestrutura do local. A medida foi uma ordem do governador Gladson Cameli, que cobrou ações efetivas para a resolução dos problemas no bairro. Apesar de ser uma atribuição da prefeitura, o Estado vai intervir para garantir a melhoria na qualidade de vida da população local.

“O governador pediu para averiguarmos a situação da Cidade do Povo e identificamos realmente um abandono nas quadras, praças, utilidade dos espaços destinados ao comércio e ruas do local. Temos o prazo de uma semana para realizarmos os levantamentos e orçamentos para a realização de obras de reparo nesses locais”, destacou Cirleudo Alencar, gestor da Seinfra.

“Foi muito bom recebermos a equipe do governador aqui. Agora temos certeza que serão feitas melhorias no nosso bairro. Precisamos de serviços de limpeza, como em outros bairros. Quero agradecer ao governador por ter olhado por nós”, comemorou a pastora Maria Auxiliadora, moradora da Cidade do Povo.

De acordo com Alencar, as ações de melhoria serão realizadas de forma conjunta com o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e o Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa), além da participação da população em suas reivindicações.

“O bairro será contemplado com toda a manutenção necessária. Em uma semana o governador estará anunciando um pacote de obras de manutenção na Cidade do Povo”, garantiu Alencar.

A Cidade do Povo foi inaugurada em 2014 e conta com o total de 3.348 famílias, além de diversos prédios públicos como escolas, creches, unidades de saúde, delegacias, centros comunitários e a escola de gastronomia. O local é considerado o maior conjunto habitacional do estado.

Fonte: Agência Acre