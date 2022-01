Governo suspende agendas com presença de público

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em razão da publicação do Decreto n°10.968, em edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira, 10, que declara situação de emergência na saúde pública, o governo do Estado decidiu suspender todas as agendas que envolvam presença de público.

O decreto considera a superlotação das unidades estaduais, causada pelo surto de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave (Srag). A medida considera, ainda, o Boletim InfoGripe da Fiocruz, que aponta uma tendência de alta no número de casos de síndrome respiratória aguda grave no Acre.

Deste modo, a inauguração do Memorial em Homenagem às Vítimas da Covid-19, agendada para esta terça-feira, 11, está temporariamente suspensa.

Governo do Estado do Acre