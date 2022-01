Governo realiza manutenção da AC-90, em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), realiza mais uma etapa da operação tapa-buracos nos pontos críticos da estrada AC-90 (Transacreana), em Rio Branco.

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, apesar das intensas chuvas na região, os agentes técnicos do Deracre continuam com os trabalhos, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.



A operação tapa-buracos garante recuperação de pavimentação e conservação da via. Foto: Ascom/Deracre

“Na AC-90 estamos fazendo dois trabalhos um tapa-buracos e um remendo profundo na estrada. O primeiro, um tapa-buracos no primeiro quilometro da Transacreana, começando em frente à nossa balança, onde estamos fazendo um teste com micro revestimento asfáltico, e a ideia é trabalhar com duas equipes na próxima semana. O segundo é um remendo profundo no KM 83”, afirma o diretor.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.