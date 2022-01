Governo paga auxílio emergencial retroativo a pais solteiros

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo federal depositou nesta 5ª feira (13.jan.2022) um lote retroativo do auxílio emergencial para pais solteiros chefes de família. Cerca de 823,4 mil foram beneficiados com valores que vão de R$ 600 a R$ 3.000.

O auxílio emergencial foi pago em dobro para mulheres solteiras chefes de família no início da pandemia de covid-19. Um projeto de lei aprovado pelo Congresso também garantia o pagamento em dobro para pais solteiros chefes de família. O pagamento foi inicialmente vetado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), mas o Congresso derrubou o veto.

Formulário de cadastro

Poder360 todos os dias no seu e-mail

concordo com os termos da LGPD.

Depois da derrubada, Bolsonaro liberou R$ 4,1 bilhões para o pagamento retroativo da parcela extra devida aos pais solteiros chefes de família. A verba foi liberada na véspera do Natal e o pagamento foi efetuado nesta 5ª feira (13.jan), anunciado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em live.

Segundo Guimarães, o pagamento é retroativo as 5 primeiras parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. O valor varia de R$ 600 a R$ 3.000, dependendo do número de parcelas recebidas pelo chefe de família em 2020. O benefício foi pago de forma integral nesta 5ª feira (13.jan) por meio do aplicativo Caixa Tem.

“São R$ 600 se for 1 mês e R$ 3.000 se forem 5 meses. Será em 1 vez só para 823,4 mil beneficiários que já receberam hoje o pagamento”, afirmou Guimarães.

Auxílio Brasil e vale-gás

O presidente da Caixa também confirmou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e do vale-gás em janeiro. Os benefícios serão pagos no mesmo dia, a partir da próxima 3ª feira (18.jan.2022). Eis as datas de pagamento:

© Fornecido por Poder360

O Auxílio Brasil de no mínimo R$ 400 será pago a 17,5 milhões de famílias em janeiro. O número foi alcançado depois de o governo incluir 3 milhões de famílias no programa. Já o vale-gás será pago a 5,4 milhões de famílias no valor de R$ 52.

Fonte: Poder360