Governo implanta e amplia serviço de fisioterapia no Into

Buscando ampliar e melhorar o atendimento prestado à população, está em processo de implantação o serviço de Fisioterapia no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco.



Pacientes já estão sendo atendidos no Into. Foto: Neto Lucena/Secom

O serviço estava sendo ofertado na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), mas o espaço não era adequado. Com a redução dos casos de covid-19, o Into, que estava sendo utilizado como hospital de campanha, começa a retornar às suas atividades normais.

“O governador Gladson Cameli tem tirado a fisioterapia da invisibilidade. O objetivo dessa mudança é aumentar a demanda de atendimento e melhorar os serviços ofertados para a comunidade. A partir de fevereiro, estaremos implantando a hidroterapia e a reeducação postural global (RPG)”, afirma a diretora do Instituto, Helen Freitas.



A diretora do Into, Helen Freitas, reforça que o objetivo da mudança é ampliar e melhorar o atendimento ofertado. Foto: Neto Lucena/Secom

Além disso, existem dois processos licitatórios para a compra de novos equipamentos em andamento. Um deles está na fase de entrega. O outro, na fase de aquisição, o que permitirá que o serviço atenda mais pessoas.

Selma Ramos, paciente da fisioterapia, reforça que os profissionais do Estado são excelentes e acredita que as mudanças e melhoria dos equipamentos trarão ainda mais resultado para a reabilitação dos pacientes.



O hospital possui estrutura adequada para a implantação do serviço. Foto: Neto Lucena/Secom

Atualmente, a capacidade de atendimento é de 100 a 150 pessoas por dia. Com as mudanças, pretende-se atingir, inicialmente, a quantidade de 200.

O espaço possui recepção e banheiros exclusivos, separados da ala de atendimento de covid, o que garante segurança para quem busca o serviço.