Governo está pronto para retomar medidas econômicas em caso de nova onda de Covid, diz Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira (21) que o governo está pronto para agir caso a economia brasileira venha a sofrer impactos de uma nova onda de Covid-19 e pode retomar programas voltados à proteção do emprego e até mesmo transferência de renda à população mais vulnerável.

Guedes, que falou durante participação virtual em um painel do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), também avaliou que a inflação vai ser um problema para os países ocidentais.

“Claro que a ômicron ainda está por aí, infectando as pessoas, parece que é um pouco menos severa, mas estamos prontos com o protocolo se a crise de saúde se agravar. Estamos prontos para lançar [as medidas] novamente. Todos os programas foram muito bem-sucedidos, de preservação de emprego, de crédito, as transferências diretas”, disse o ministro.