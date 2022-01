Governo e Prefeitura de Plácido de Castro continuam operação tapa-buracos no município

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Plácido de Castro, continua com serviços de tapa-buracos para melhorar o tráfego das ruas do distrito de Vila Campinas.

A equipe do Deracre, que conta com a utilização de uma retroescavadeira, um rolo compactador, um caminhão carga seca e dois caminhões basculantes, iniciou a pavimentação asfáltica da Rua Uaquirí, via importante de acesso ao posto de saúde, escola e quadra esportiva da localidade.

“Continuamos promovendo os serviços de tapa-buracos em Plácido de Castro e desta vez estamos presente na Vila Campinas, um importante distrito que passa a ser beneficiado as intervenções do Deracre”, afirma o presidente do departamento, Petronio Antunes.

A Prefeitura de Plácido de Castro agradeceu os trabalhos do órgão no município e ressaltou a importância do governo Gladson Cameli na parceria. Os agentes técnicos da autarquia promovem serviços de recuperação, com retirada e limpeza dos pavimentos quebrados e aplicação e compactação de nova massa asfáltica. A manutenção vai garantir melhora na mobilidade e na trafegabilidade no município, além da segurança para motoristas nas vias.

“Continuamos a parceria com o governo e agradeço ao governador Gladson e ao Petronio por estarem aqui no município, em mais uma ação que vai garantir o nosso desenvolvimento”, enfatiza o prefeito de Plácido de Castro, Camilo Sila.

Fonte: Agência Acre