Governo e Prefeitura de Capixaba recuperam ponte no Assentamento Zaqueu Machado

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Capixaba, recuperou uma ponte sobre o Igarapé São João, no Ramal do Sitônio, no Projeto de Assentamento (PA) Zaqueu Machado, no município.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, o acordo fortalece o Estado e garante o acesso das famílias do PA. “A parceria garantiu a recuperação de mais de 25 pontes somente no município, e, graças a essa união e o compromisso do governador Gladson Cameli recuperamos uma ponte importante na região”, enfatiza.

Para o prefeito de Capixaba, Manoel Maia, a presença do Deracre tem sido importante para o desenvolvimento do município. Na oportunidade, agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo apoio e ressaltou o trabalho desenvolvido pela autarquia.

Agradeço ao governo, na pessoa do presidente do Deracre, Petrônio Antunes, que tem sido um grande parceiro do município. Espero que possamos continuar desenvolvendo um ótimo trabalho em prol da população capixabense’, enfatizou.

Segundo o secretário municipal de Obras, Billy John da Silva, em 2021 o trabalhado desenvolvido entre Estado, Prefeitura e comunidade possibilitou a recuperação de mais de 25 pontes no município. “Eram pontes em situação precária e, graças a essa união, temos avançado com os trabalhos”, relatou.

As ações do Deracre continuam e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.