Governo do Estado realiza primeiro pagamento de 2022 aos servidores nesta sexta-feira, 28

Cumprindo com o calendário anual de pagamento, divulgado na terça-feira, 11 de janeiro, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o governo do Estado do Acre realiza nesta sexta-feira, 28, o pagamento dos servidores ativos da administração pública estadual.



Conforme divulgado no calendário anual de pagamento, os servidores inativos e pensionistas devem receber seus proventos dois dias antes dos servidores ativos, portanto o pagamento estará disponível em conta na quarta-feira, 26.

Ao todo serão 51.122 servidores do Estado que receberão seus proventos em dia, como anunciado pelo governo, sendo destes 33.009 servidores ativos, 13.891 servidores inativos e 4.222 pensionistas, e um montante de R$ 281.220.210,93 em circulação na economia local.