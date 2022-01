Governo do Acre deve reabrir dez leitos clínicos em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Estado estuda reabrir também outros dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Diante do aumento de casos de covid-19 no Estado, a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano, informou, nesta segunda-feira, 17, que devem ser reabertos dez leitos clínicos na capital, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC).

Dessa forma, o Governo também estuda a possibilidade de reabrir outros dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesta segunda-feira, a secretária esteve presente no Into-AC, em uma visita, para anunciar as novas medidas que devem ser tomadas em relação a 3° onda da pandemia de covid-19.

Além da reabertura dos leitos clínicos, o Estado vai tentar aumentar o número de profissionais de saúde para atendimento à população.