Governo avança com melhorias no sistema de abastecimento de água no Juruá

A gestão do governador Gladson Cameli proporcionou iniciar 2022 com inúmeras obras em andamento em todo o estado. Um momento único da história do Acre, em que a população vivencia a chegada de novos investimentos, que se transformam em profundas mudanças sociais e alavancam a qualidade de vida.

No Vale do Juruá, equipes do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), com o apoio da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), seguem avançando com ações de ampliação do sistema abastecimento de água da região.



O programa Água para Todos foi lançado em 2021 pela gestão de Cameli, com a finalidade de solucionar o problema de abastecimento na região do Juruá. Foto: Marcos Santos/Secom

No início desta semana, o governo assinou uma ordem de serviço para implantar reservatório de água em poço perfurado no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, que vai beneficiar também famílias de bairros vizinhos, como Formoso e Vila Rica.

Com obra avaliada em R$ 130 mil, o reservatório tem 160 metros de profundidade e vazão de 60 mil metros cúbicos por hora. No prazo de 20 dias, a benfeitoria levará água potável para cerca de seis mil moradores.



Reservatório está sendo implantado: em 20 dias, irá proporcionar acesso à água potável para seis mil pessoas. Foto: cedida

“A ideia é armazenar água para atender um número maior de moradores. Com isso, estamos solucionando o antigo problema de abastecimento desses bairros”, informou o coordenador local do Depasa, Braz Pedrosa.



Governo do Estado segue trabalhando para solucionar problemas da população, como o abastecimento de água potável. Foto: Marcos Santos/Secom

Programa Água para Todos

Em 2021, o governo lançou, por meio do Depasa, o programa Água para Todos, com a meta de atender 30 mil famílias da região.

Até o fim deste ano, serão perfurados 20 poços para suprir a demanda de água em bairros que enfrentam desabastecimento e ainda comunidades rurais não interligadas à rede de distribuição.



Registro de um dos dez poços profundos já perfurados na região. As equipes usam caminhão perfuratriz. Foto: Marcos Santos/Secom

A logística do trabalho de perfuração dos poços conta com um caminhão perfuratriz, equipe técnica especializada, equipamentos e materiais necessários para perfuração, além da regularização e operacionalização do poço.

Em contrapartida, os entes conveniados entram com a definição do local da perfuração, acompanhados dos técnicos e geólogo do governo, assim como a doação do terreno para construção do poço, insumos e todas as tratativas definidas no instrumento de convênio.

Na segunda maior cidade acreana, um investimento de mais R$ 800 mil possibilitou a perfuração, até o momento, de dez poços profundos, ampliando a oferta de saúde à população.

