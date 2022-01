Governo através do Ceflora Juruá abre inscrições para curso técnico em comércio

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Governo do Estado por meio do Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá – CEFLORA inicia 2022 lançando edital que disponibilizam 50 vagas para ingresso de educandos em curso técnico profissionalizante.

Curso inteiramente gratuito, e as inscrições que foram abertas nesta quarta-feira, 5, seguem até a próxima terça-feira, dia 11.

Todos os cursos estão sendo ofertados como resultado de pactuação do Governo do Estado, por meio do Ieptec, junto ao Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, em sua nova ação denominada Novos Caminhos, em parceria com a Rede e-Tec.

Aos candidatos interessados, as inscrições estão sendo realizadas apenas de forma presencial, no próprio CEFLORA (Rua Paraná, nº 865, Bairro 25 de Agosto) das 07h às 17h).

Quanto a documentação exigida: preencher ficha com seus dados que está disponível no ato da inscrição; levar cópia legível dos documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade (declaração ou histórico) e, informar telefone para contato e e-mail ativo.

Este curso será executados na modalidade a distância (EaD), com um encontro presencial por semana e duração de um ano e meio.