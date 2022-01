Golpista preso tinha mais de 10 identidades para sacar aposentadorias

-------- Continua depois da Publicidade--------

Estelionatário foi preso em Presidente Prudente, no interior de SP, logo após usar RG falso para sacar aposentadoria.

São Paulo – Um golpista foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta sexta-feira (7/1) em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, com mais de 10 identidades falsas que usava para sacar aposentadorias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com a polícia, o estelionatário acabou abordado logo após sacar uma aposentadoria de uma vítima de fraude. Na ocasião, ele usou um documento adulterado em que sua foto estava estampada, mas os dados eram de outra pessoa.

O estelionatário foi localizado em uma ação conjunta da PF e do núcleo de inteligência do Ministério do Trabalho e da Previdência.

Os agentes obtiveram a confirmação de que houve pelo menos outro saque indevido de aposentadoria pelo estelionatário em Brasília.

A PF informou que o golpista confessou os crimes e alegou ainda que “há 30 anos não usa o seu nome verdadeiro”.

Quando foi preso, também tentou apresentar uma identidade falsa que portava. Por isso, responderá na Justiça também pelo crime de uso de documento falso.