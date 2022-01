Goleiro vira garoto propaganda de supermercado e vende Tomates com desconto

-------- Continua depois da Publicidade--------

O acreano Eduardo Silva (Tomate), goleiro do Andirá, virou influenciador digital e passou a oferecer nas suas redes sociais publicidade a uma rede varejista de hortifrutigranjeiros. Criado em homenagem a ele que ficou famoso após ser substituído no jogo contra o Atlético-MG, o cupom “Tomate12” dá descontos aos clientes que fizerem pedidos pelo site da loja.

A “publi” de Tomate chamou atenção dos seus seguidores. Dezenas de comentários positivos foram publicados pelos internautas. “Faz bem pro coração, faz bem pra sua saúde, cuidados com a pele, previne o câncer e o essencial para todo goleiro: melhora a visão”, disse no Instagram acrescentando: “Se você quer ganhar desconto em tomates e outros produtos, é só usar o cupom de desconto TOMATE12”.

Segundo a empresa, foram disponibilizados 2 mil cupons aos clientes que fizerem os pedidos através do site, com validade até sábado (15). O empreendimento não informou se houve aumento das vendas do produto.

Tomate se transformou em uma celebridade nas redes sociais após chorar durante o jogo na Copinha Júnior de Futebol. Em menos de 24 horas, o goleiro ganhou 400 mil seguidores, só no Instagram. Atualmente, a sua conta é seguida por 585 mil perfis.