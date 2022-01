Goleiro ganha apoio de atacante da Seleção após ser substituído na Copinha e sair chorando de campo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Tomate, do Andirá, teve atuação de destaque na derrota por 1 a 0 para Atlético-MG, mas foi substituído pelo técnico Kinho Brito antes de cobrança de pênalti.

O goleiro Tomate, do Andirá, foi destaque na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na tarde desta quarta-feira (5), no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

Após ser flagrado chorando ao ser substituído no segundo tempo, antes de uma cobrança de pênalti, o arqueiro ganhou apoio nas redes sociais do atacante Richarlison, do Everton e da Seleção Brasileira.



Atacante Richarlison deixa mensagem de apoio para goleiro acreano — Foto: Reprodução/Instagram

– Deus te abençoe Mlk (sic). Vc (sic) estava bem demais – escreveu o jogador.

Os goleiros Hugo, do Flamengo, e Brenno, do Grêmio, também deixaram uma mensagem de incentivo ao colega de posição.

– Força monstro, que Deus abençoe, sucesso – disse Hugo.

– Deus te abençoe irmão. Cabeça erguida que tu é gigante – escreveu Brenno.



Goleiros acreano ganha apoio também gols goleiros do Flamengo e Grêmio — Foto: Reprodução/Instagram

Tomate foi destaque com boas defesas, apesar do revés e da eliminação da Copinha. O arqueiro foi fundamental para manutenção do empate no primeiro tempo, mas foi substituído aos 19 minutos da etapa final após pênalti do zagueiro Louhan.

O técnico Kinho Brito resolveu tirar o goleiro e apostar no goleiro Carlos. A mudança não surtiu efeito desejado, Rubens marcou o gol da vitória do Galo e Tomate saiu de campo desolado.

O Andirá, lanternado do grupo 4 sem ponto somado, vai para a última rodada da Copinha apenas para cumprir tabela diante do Desportivo Aliança-AL.O confronto será no próximo sábado (8), às 14h15, no estádio Gilberto Siqueira Lopes.