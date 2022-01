Globo proíbe jornalistas de criticarem o BBB nas redes sociais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nada de comentários críticos ao Big Brother Brasil nas redes sociais. Essa foi a orientação repassada pela chefia aos jornalistas da emissora, no Rio de Janeiro. A orientação foi revelada na noite desta segunda-feira (17/01), momentos antes da estreia do reality show.

Fontes ouvidas pela coluna LeoDias revelaram que a chefia da redação ligou para repórteres que não estava presentes e reuniu os jornalistas que davam expediente para comunicar a decisão. O aviso foi claro: os jornalistas da emissora estão terminantemente proibidos de elogiar ou criticar qualquer participante desta edição do BBB nas redes sociais.

A determinação teria o objetivo de evitar que o público tivesse a percepção de que a Globo interfere nos rumos do jogo; ou que a emissora tem qualquer tipo de preferência entre os integrantes do elenco do programa. Comentários considerados como “neutros” estão permitidos. Mas, entre os profissionais presentes no encontro, ficou a impressão de que as tais opiniões só seriam bem vistas se fossem, na verdade, elogios ao reality.

Nos bastidores, ganhou força a interpretação de que a advertência está relacionada à irritação de Boninho diante de comentários feitos pelo correspondente internacional da TV Globo em Londres, Rodrigo Carvalho. Na última sexta-feira (14/1), enquanto os nomes dos participantes do BBB era revelados nos intervalos comerciais da Globo, Rodrigo declarou torcida contra a participante Laís e foi irônico ao comentar sobre a sister Eslovênia: “Preparando a sugestão de pauta ‘Conheça a Eslovênia’ pro Show da Vida de domingo”. Visivelmente contrariado, Boninho retuitou o comentário e escreveu: “Ô Rodrigo, cai na real e para de caçar click! Você não precisa disso!”.