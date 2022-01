Globo divulga lista oficial dos participantes do BBB22: saiba quem são os anônimos e famosos da edição

-------- Continua depois da Publicidade--------

Saiba a seguir quem serão os participantes bombásticos que participarão do “BBB22”, da TV Globo, que contará com anônimos e famosos

O “BBB22” estreia na próxima segunda-feira (17) na tela da Globo. Após meses de especulações sobre os novos participantes do programa, finalmente você poderá conferir aqui no TV Foco quem são os brothers que servirão entretenimento nos próximos meses.

PIPOCA

A primeira participante confirmada foi Laís, que é médica, de Crixás (GO), e tem 30 anos de idade. “Sou apaixonada pela minha profissão. Atuei sim na linha de frente contra a Covid. Em relação a ‘Big Brother’, eu estou indo focada no jogo. Eu sou muito intensa, sou muito verdadeira. Eu gosto de uma foto, gosto de aparecer, gosto de chegar chegando. Vocês podem esperar de mim uma menina alegre que vai curtir intensamente cada segundo daquela casa, festa, o jogo, prova”.

De Florianópolis (SC), Luciano é bailarino clássico, influencer e tem 28 anos. “Eu gosto de ser notado, para falar a verdade. Chamar atenção. Eu fiz um total de 15 anos de balé clássico. Eu adoro dançar, eu sou da dança, então, tocou um axé eu estou rebolando, tocou um funk eu estou dançando. Eu me considero um cara extremamente bonito. Lá no ‘Big Brother’ meu trunfo vai ser nas festas. Eu sou um cara extremamente competitivo. Eu quero ganhar o ‘BBB’”.

Jessilane mora em Valparaíso (GO), é professora de biologia e tem 26 anos. “Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar. Foi a primeira vez que assinaram a minha carteira, e aí então eu nunca mais parei de trabalhar. Eu já fiz tanta coisa nessa vida. Meu maior orgulho é, de fato, ter conseguido cursar o mestrado. Minha mãe sempre lutou para a gente conseguir estudar. Eu quero tudo, menos sair do programa com o nome de planta. Eu vou entrar na casa para fazer e acontecer”.

Eliezer é mais um participante da pipoca do “BBB22”. Ele tem 31 anos, é designer e empresário de Volta Redonda (RJ). “Eu estou solteiro, pelo amor de Deus, solteiro. Minha avó é o amor da minha vida. Eu acho que está na hora de eu retribuir um pouquinho de tudo o que ela fez ao longo desses 31 anos. Se tem um perrengue, eu estou lá nele. Já fui atacado por macaco a Tailândia, já fiquei à deriva no mar da Ásia. Em uma prova de resistência eu vou ficar até o final por querer muito, ter muita garra. É um jogo de pessoas, de sentimentos, mas acima de tudo sobre caráter”.

Eslovênia é estudante de Marketing e modelo, tem 25 anos e mora em Caruaru (PE). “Estudei física. Eu era a única mulher e vi aquilo como o desafio. Eu falo muito, bebo muito, grito muito. É tudo muito. Eu acho que fofoca é diferente de comentar sobre as coisas. Eu sou uma boa comentarista. Eu estou lá para ganhar R$ 1,5 milhão, né, minha gente, então tem que ser. Eu queria muito, inclusive, estar falando assim: ‘estou solteira, mas não estou sozinha’, mas eu estou solteira e sozinha. Inteiramente, oficialmente”.

Lucas tem 31 anos, é engenheiro e estudante de medicina de Vila Velha (ES). “Sou formado em engenharia de produção, e resolvi fazer medicina porque eu não me senti realizado. Estou solteiro, aí eu fico brincando que eu sou o ‘barão da piscadinha’. Sobre o sucesso com as mulheres, eu acho engraçado, porque eu costumo dizer que eu fui forjado na feiura. Eu era bem patinho feio quando eu era criança. Os melhores momentos da minha vida são os momentos em que eu estou competindo. Eu não entro em nada para perder. O que eu quero eu consigo. Eu vou entrar para ganhar

Bárbara tem 29 anos, é de Novo Hamburgo (RS) e é modelo. “Bem 8 ou 80. Uma hora eu estou na noite bebendo todas, mas ao mesmo tempo eu gosto de ler. Eu sei que tem o estereótipo da patricinha e não sei o quê, loirinha e tal, e eu acho que isso também fez sempre querer estudar, para não dar razão para as pessoas pensarem só isso de mim. Para colar comigo tem que ser faca na bota, pé no chão. Tem que ser meu aliado até o fim”.

Rodrigo tem 36 anos e é gerente comercial de São José dos Campos (SP). “Eu gosto da farra, eu gosto de pegação. Quem vê de longe acha que eu sou aquele heterotop, aquele cara padrão, mas eu não sou, eu tenho uma história de vida incrível. Eu sou uma pessoa que acorda para vencer, que não tem a opção de dar errado. Eu sou uma pessoa de personalidade muito forte, eu sou extremamente competitivo desde garoto. O que o ‘BBB’ pode esperar de mim é uma pessoa extremamente intensa, uma pessoa que vai viver aquilo como se fosse o último dia da vida dela e eu vou ser um grande competidor lá dentro”.

Natália tem 22 anos, é de Belo Horizonte (MG), e é modelo e designer de unhas. “Eu trabalho atualmente em um salão de beleza, é meu e da minha mãe. Com 9 anos iniciou uma manchinha bem pequeninha no olho, descobri depois de 1 ano e meio que era realmente vitiligo. Eu tinha vergonha, tampava, até eu consegui entender o que era e me respeitar dessa forma. Sou baladeira, gosto de conhecer lugares novos, pessoas diferentes. Sou um pouquinho controladora, dominadora. Gosto de ter a liderança e poder. Esta sou eu e assim que as pessoas vão ter que me respeitar”.