Gladson manda revitalizar uma das praças de esportes mais antigas do Acre, o campo do Maracutaia, na Estação; Alan Rick alocou a grana

O campo e a quadra de uma das praças esportivas mais antigas de Rio Branco, o complexo Maracutaia, no bairro Estação Experimental, vai ser totalmente revitalizado. A ideia do governador Gladson Cameli (Progressistas) casou com o desejo do deputado federal Alan Rick (DEM), que alocou a verba junto ao Calha Norte, cerca de R$ 2 milhões, valor que o secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar, acredita nem precisar usar todo na obra, mesmo com todas as novidades que virão, como um campo de futevôlei, cobertura na quadra e arquibancadas.



Essa semana a velha guarda da Estação Experimental se reuniu no centro do campo do Maracutaia com o deputado Alan Rick e o secretário Cirleudo para tratar do assunto. Entre os convidados, o professor Afrânio Moura, o pastor Eldo Gama e o tenente Jaime Moura, esse último representando a Associação de Moradores. Ficou combinado que o grupo escolherá o nome da pessoa que será homenageada com o novo complexo. “Tem vários nomes, mas vamos fazer uma escolha bem democrática”, disse o Jaime Moura.



Segundo o secretário Cirleudo Alencar, embora o dinheiro já esteja alocado pelo deputado Alan Rick, o processo deverá demorar uns seis meses até o início da obra. “Faz parte da burocracia, mas se Deus quiser até agosto, setembro, a gente deverá começar essa obra”, assegurou.