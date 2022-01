Gladson cancela o Carnaval no Acre e avalia retornar com auxílio aos trabalhadores da Saúde

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em coletiva realizada hoje (18), o governador Gladson Cameli (PP) anunciou oficialmente o Carnaval 2022 no Acre. Na ocasião, o chefe do executivo, manifestou intenção retornar com o um auxílio exclusivo para trabalhadores em saúde do estado tendo em vista que muitos estão “cansados, esgotados” por causa da pandemia.

“Sobre o carnaval, já pode cancelar e recolher o seu trem de pouso (…) Estamos preocupados com quem vai sofrer os impactos financeiros que esse cancelamento vai trazer, mas estamos também preocupados com a saúde da população e o trabalho das equipes médicas (…) não vamos politizar o assunto, levamos em consideração o que diz a ciência”, disse.

Segundo o executivo, um dos motivos para o cancelamento são as informações de um estudo sobre possível aumento dos casos de Covid-19. Também entram nessa cota de justificativa, os surtos de Influenza (H3N2) e de Dengue que tem ocasionado grandes índices na capital, Rio Branco. “Não temos condição de manter o carnaval, tendo em vista as informações que temos sobre o possível aumento dos casos de Covid-19 no mês de fevereiro no estado”, frisou.



Gladson acrescentou ainda que planeja retornar com o auxílio aos trabalhadores da saúde, uma espécie de compensação pelos trabalhos que vem executando durante a pandemia do novo coronavírus. Cameli não informou quando dará uma resposta oficial ou uma data para a liberação do benefício.

“Conversei com uns servidores e pude ver a situação deles. Realmente, merecem e precisam deste bônus, mas fique bem claro que é para a saúde e não para as demais categorias”, comentou.

A coletiva de imprensa foi acompanhada pela Secretária de Saúde, Paula Mariano. Embasada de um estudo, ela ressaltou que os próximos dias são de exponencial aumento no número de casos de Covid-19. Sem muitos detalhes, citou que a segunda quinzena de fevereiro foi o mês previsto para o aumento.