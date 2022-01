Gladson Cameli visita obras da nova ala de enfermarias do Pronto-Socorro de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governador Gladson Cameli esteve na manhã desta terça-feira, 11, visitando as obras do novo pavilhão do Pronto-Socorro. A obra encontra-se em estágio avançado, devendo ser entregue em fevereiro.



O governador agradeceu os profissionais que estão empenhados na entrega dessa obra. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Essa obra é importante para trazer mais qualidade de vida e saúde para a nossa população, melhorando a estrutura dos hospitais. Além de estarmos nos antecipando, caso aumentem os casos dessa gripe”, declarou o governador.

A obra entregará 58 novas enfermarias que desafogarão a demanda da Unidade, que já é alta. Atualmente, o Hospital conta com 187 vagas de enfermarias.



Serão 53 novos leitos de enfermaria na unidade. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“A nossa demanda é alta, não limitamos atendimento. Por isso, essa obra é importante para desafogar o sistema de saúde”, reforça a Secretária de Saúde, Paula Augusta Mariano.

Sirleudo Alencar, secretário de Estado de Infraestrutura, garante que faltam apenas detalhes para que a obra seja entregue. “Estamos concluindo o estacionamento, faremos o forro e a canalização dos dutos dos condicionadores de ar”.

A obra está orçada em R$ 6,5 milhões, fruto de Recurso Próprio e Operação de Crédito.



Faltam poucos ajustes para a entrega. Foto: Marcos Vicentti/Secom

A saúde é uma das prioridades do governador Gladson Cameli. Em 2019, ele entregou a verticalização do Pronto-Socorro, obra que estava parada há 10 anos. Agora, ele deve entregar ainda os Hospitais de Manoel Urbano e Mâncio Lima, e anunciar para os próximos dias um novo concurso público na área da Saúde.