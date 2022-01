Gladson Cameli vai ao Rio Grande do Sul prospectar investidores para o Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Focado no desenvolvimento socioeconômico do Acre, o governador Gladson Cameli cumprirá agenda oficial no estado do Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira, 12. Em sua ausência, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, chefiará o Executivo nos próximos dias, em uma clara demonstração de harmonia e respeito entre os poderes.

No Sul do país, Cameli e sua comitiva apresentarão as potencialidades do Acre aos investidores gaúchos. O principal objetivo do governador é atrair novos empreendimentos ao estado, para que possam contribuir com o fortalecimento da economia local por meio da geração de emprego e renda.

A ação liderada por Gladson faz parte da estratégia do Melhor Emprego, programa criado pelo governo do Estado em dezembro de 2021, que busca prospectar os 50 maiores grupos empresariais do país. De acordo com pesquisas de opinião pública, o desemprego é apontado como o principal desafio a ser superado no Acre.

Na próxima quinta-feira, 13, o governador visitará as instalações do Grupo Fasa, na cidade de Cruzeiro do Sul (RS). Há 35 anos no mercado, o empreendimento, que conta com 14 fábricas em vários estados do Brasil, está entre os maiores do país no seguimento de reciclagem de subprodutos de origem animal e combustíveis renováveis.

“O governo tem feito a sua parte, assegurando muitos investimentos em todas as regiões do nosso estado. Porém, o apoio da iniciativa privada é fundamental para que possamos avançar ainda mais nessa questão da geração de emprego e renda. Essa nossa agenda no Rio Grande do Sul é justamente para dizer que o Acre está de portas abertas e apresentar uma série de oportunidades para que novos empreendimentos se instalem aqui e ajudem a contribuir com o nosso progresso”, argumentou o governador.

Fonte: Agência Acre