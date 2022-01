Gladson Cameli solicita à Sesacre e Sefaz pagamento do Auxílio Temporário aos servidores da Saúde e Segurança Pública do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governador Gladson Cameli, pediu para que a Secretaria Estadual Saúde do Acre (Sesacre) e a Secretaria de Estado de Fazenda do Acre (Sefaz) o retorno do pagamento do adicional de insalubridade, destinado aos servidores da Saúde, e o Novo Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS), para os servidores da Saúde e da Segurança Pública.

Com o retorno do pagamento do auxílio, mais de 10 mil servidores terão direito a receber o recurso.

A informação foi confirmada pela secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano durante coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta terça-feira, 18, no Palácio Rio Branco, para falar das medidas do Estado no enfrentamento da terceira onda do COVID-19.

O Adicional de Insalubridade e Auxílio Temporário de Emergência é destinado para servidores da Saúde, da Fundação Hospital Estadual do Acre, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, do Instituto de Administração Penitenciária e do Instituto Socioeducativo, bem como do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor e da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres e deve ser investido mais de 4 milhões de reais mensais para o pagamento destes profissionais.