GIRO, da Polícia Militar, apreende arma de fogo com foragido da justiça

-------- Continua depois da Publicidade--------

Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreenderam na manhã deste sábado, 8, uma arma de fogo. O fato ocorreu na Rua Francisco Mangabeira, no bairro Bosque. Duas pessoas foram presas.

Segundo os militares, eles realizavam patrulhamento, quando visualizaram uma dupla em uma motocicleta. A guarnição notou que o garupa tentou se desfazer de um armamento. Imediatamente, os militares realizaram a abordagem.

Com a dupla foi encontrada uma arma de fogo, calibre 38, com 04 munições. Durante as consultas, foi constatado que a motocicleta havia sido roubada na noite anterior, 7, e que o condutor seria foragido da justiça. Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla).