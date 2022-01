Gestantes surdas passam a ter direito a intérprete de Libras durante pré-natal e parto no AC

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governador do Acre sancionou a lei 3.901, que garante à gestante com deficiência auditiva o direito a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para acompanhar as consultas de pré-natal e o trabalho de parto nas instituições públicas do estado.

A lei, cujo texto é de autoria do deputado Chico Viga (Podemos), foi publicada na edição dessa terça-feira (25) do Diário Oficial do Estado (DOE)

Apesar de sancionada, a lei ainda depende de regulamentação para detalhar como deve ser a solicitação e a aplicação do direito.

Central de Intérpretes

Conforme o governo, atualmente existe uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), que disponibiliza na rede pública estadual a Central de Intérpretes de Libras o serviço de profissionais na tradução e intérprete de Libras/Português nos espaços públicos municipais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O responsável ou familiar da pessoa com deficiência auditiva pode agendar o serviço de forma presencial, na Estrada Alberto Torres, Conjunto Mariana, em Rio Branco, ou pelos telefones: (68) 98421-2416 /68 99948-8775/68 99231-8244.

O governo informou ainda que a Sesacre tem previsto em seus planos a qualificação dos profissionais em Libras nas unidades e municípios, em parcerias com outros órgãos, para atender esse público.

Falta de comunicação é uma ‘barreira’

Com o auxílio da tradutora e intérprete de Libras Onélia Abreu da Rocha, o g1 entrevistou o presidente da Associação dos Surdos do Acre (Assacre), Adriano Pinto Marui.

Ele afirmou que o serviço deve ser ampliado para toda comunidade surda, que tem como uma “barreira” essa falta de comunicação quando busca atendimento nas unidades de saúde.

“A maior dificuldade dos surdos no âmbito da saúde continua sendo a falta de comunicação. Já tivemos um avanço grande na área de educação, mas ainda falta muito nas outras áreas. Quando os surdos chegam em uma unidade de saúde para atendimento têm que ficar escrevendo e alguns não sabem o português, então é difícil”, disse.

Outro ponto citado pelo presidente é que em algumas unidades de saúde dizem que têm o intérprete, mas quando a pessoa com deficiência auditiva chega para atendimento, são chamados voluntários para fazer essa tradução. E que, na grande maioria das vezes, são pessoas que não têm a habilidade necessária para fazer essa comunicação.

