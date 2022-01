Geisy Arruda surge com fantasia erótica minúscula e exibe parte para público: “Gostosa”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Geisy Arruda usou as redes sociais para dar um presente aos fãs

Geisy Arruda costuma chamar a atenção dos marmanjos com cliques ousados e quase sempre com pouca roupa. A digital influencer gosta de mexer com o imaginário dos fãs e quando o assunto é exposição, a loira dá o que falar. Suas fotos quase eróticas fazem com que a maior parte do seu público seja masculino.

Em postagem comemorativa de Natal, Geisy Arruda posou com uma fantasia minúscula que deixava quase tudo à mostra e com isso caiu na boca do povo. Os internautas notaram a gafe da roupa e deixaram os mais variados tipos de comentários ousados.

Mamãe Noel dos meus sonhos”, brincou um seguidor. “Muito linda ela prft gata”, zombou outro fã. “Mamãe Noel muito GATTA “, disse uma fã. “Esse é o presente que eu quero de Natal”, comentou outro fã de Geisy. ”

A modelo arrasa e seus cliques ousados e isso rendeu bons frutos. Devido ao seu alto alcance nas redes sociais, Geisy Arruda hoje trabalha com divulgação de produtos eróticos, já vendeu um livro com contos eróticos, além de comandar um podcast onde conta a respeito de suas aventuras sexuais.

PROVOCANTE

Recentemente, a famosa respondeu questionamentos dos fãs no Instagram e aproveitou a interação com os para divulgar um clique inédito de um dos seus ensaios.

Na foto onde aparece de joelhos, com pernas abertas, calcinha enfiada e a parte íntima carnuda vazando, Geisy surgiu fantasiada de feiticeira e não decepcionou os fãs, convidando todos para acessar o seu conteúdo do OnlyFans.