Garotinha de 06 anos atingida por “bala perdida” será submetida a cirurgia hoje.

Médico explicou que projetil teria sido disparado para o alto e caiu na menina

O FOLHA DO SUL ON LINE confirmou com a madrasta da menina de 06 anos, atingida por uma bala perdida na noite de ontem, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, que ela irá passar por uma cirurgia hoje, para a retirada do projetil que ficou alojado em seu braço.

A garotinha passava o final de semana com o pai de 25 anos, que é açougueiro, e estava em frente de casa, comendo lanche e tomando tereré com a madrasta, uma instrutora de trânsito de 27 anos, quando foi atingida.

“Eu escute um estalo e até pense que a cadeira tinha quebrado, depois vi muito sangue no braço dela. Tirei a blusa, estanquei e avisei o pai dela, que estava dormindo na sala”, contou a entrevistada.

Levada para a UPA, menina ficou internada e será submetida hoje à cirurgia. O médico que a atendeu disse que, pelo ângulo da bala, alguém deve ter dado o tiro para o alto e o projetil caiu sobre a pequena vítima.

A polícia foi acionada e fez buscas nas proximidades, mas não localizou o auto do disparo.

