Garota morre afogada em balneário enquanto se divertia com a família

A adolescente Randara de Lima Neves, 16, morreu afogada em um balneário localizado no ramal Jequitibá, no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO).

A vítima estava no balneário conhecido como “Banho da 08” e se divertia com familiares na tarde de domingo (16). A tragédia aconteceu no momento em que a adolescente tentava atravessar o rio.

A menina acabou se afogando e quando foi encontrada por familiares ainda chegou a ser encaminhada ao posto de saúde, mas não resistiu.

O rabecão do Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para remover o corpo.

Fonte: Rondoniaovivo