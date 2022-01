Garota é baleada na cabeça tentando salvar a vida de namorado que havia conhecido pela internet; autor do tiro é o ex dela

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite de ontem, uma mulher aparentando ter pouco mais de 20 anos foi baleada de raspão na cabeça, ao tentar defender o namorado que seria morto pelo ex dela. O crime aconteceu na divisa dos bairros Jardim Primavera e Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo apurou o FOLHA DO SUL ON LINE no local do fato, antes da virada de ano a garota conheceu um rapaz pela internet e ele veio de outra cidade para visitá-la. Neste período, os dois começaram a namorar.

Ontem, o ex-companheiro da jovem, com quem ela tem uma filha, chegou em sua casa e começou a discutir com o rival. Em dado momento, o acusado puxou um revólver e atirou contra o atual namorado de sua ex.

A pivô da briga entrou na frente da bala para proteger a vítima e acabou atingida de raspão na cabeça, enquanto o autor do disparo fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.

