Galã de fenômeno da Globo, aos 35 anos, é encontrado morto pendurado em árvore, após acusação de pedofilia

-------- Continua depois da Publicidade--------

O artista era um dos protagonistas de série que fez muito sucesso na programação da emissora

Mark Salling ganhou fama mundial como protagonista de Glee. No Brasil, o seriado de temática adolescente foi exibido em diversos canais, mas, na TV aberta, teve grande destaque na Globo.

Porém, o que pouca gente sabe é sobre os bastidores do show, que é marcado por tragédias. Pelo menos três mortes atingiram os artistas envolvidos, após o fim oficial do projeto, em 2015.

Dentre os acontecimentos que viraram notícia mundial está o suposto suicídio de Mark Salling. Ele era conhecido por dar vida ao popular Noah Puckerman na história.

Em 2018, três anos depois do fim das gravações de Glee, o famoso já estava atolado de polêmicas. Na época, ele tinha 35 anos de idade e se declarou culpado à Justiça, depois que a polícia encontrou material pornográfico infantil no computador dele.

De acordo com a imprensa estrangeira, o ator portava, no mínimo, 50 mil vídeos de abuso sexual de crianças. Dias depois, ele foi encontrado pendurado pelo pescoço em uma árvore das ruas do bairro de Sunland, na Califórnia, nos Estados Unidos, por um suposto suicídio.

Contudo, existe a possibilidade de ele ter sido assassinado para encobrir uma rede de pedofilia envolvendo pessoas poderosas. Se existe alguma investigação, ela segue em total sigilo.

Além da Globo, Glee também foi exibido na Band e originalmente na Fox, da TV por assinatura.