Gabigol, do Flamengo, beija irmã de Giullia Buscacio em réveillon na Bahia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Gabigol passou a virada do ano beijando muito. O craque do Flamengo foi visto trocando beijos com a influenciadora digital Giovanna Buscacio, de 22 anos, que vem a ser irmã da atriz Giullia Buscacio, de 24, que atuou nas novelas “Velho Chico”, “Novo mundo”, “O sétimo guardião” e “Éramos seis”.

Os dois passaram a virada do ano juntos em Barra Grande, na Bahia, onde aparecem aos beijos durante a festa de Réveillon. Uma internauta que fazia vídeos da festa acabou flagrando os dois, sem querer.