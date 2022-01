FURTO: Mulher tem moto levada de estacionamento no centro da capital nesta segunda

-------- Continua depois da Publicidade--------

O furto aconteceu por volta das 21hs desta segunda-feira, 10.

A moto estava no estacionamento, ao lado do Badate, no centro comercial de Rio Branco, quando foi levada sorrateiramente.

A vitima foi surpreendida ao chegar no local onde tinha deixado sua moto, uma Honda CG 125 FAN, de cor vermelha e Placa NAC 8719, e a motocicleta não estava lá.

Um perigo! Agora não podemos mais confiar em deixar nossos veículos nem nos estacionamentos. Infelizmente, nem um flanelinha soube dar alguma informação sobre o furto da minha moto”, relatou a vítima.

A polícia foi acionada e um Boletim de Ocorrência foi registrado. A vítima, que usa a motocicleta para trabalhar, pede que quem avistar a moto ligue no 190.

Informações: CHUMBO GROSSO