Fundhacre retoma mutirão de consultas neste sábado

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) retoma neste sábado, 8, o mutirão de consultas para pacientes regulados, que já se encontram na fila de espera. As consultas serão voltadas para a especialidade de otorrinolaringologia.

“Neste sábado teremos o primeiro do ano. O mutirão ocorrerá durante todo o mês de janeiro. Trata-se de uma ação do governador Gladson Cameli, juntamente com o presidente João Paulo, com foco na assistência de qualidade e agilidade no atendimento à população”, afirma a chefe do Ambulatório da Fundhacre, Rozângela Farias.

O mutirão de consultas teve início em dezembro do ano do passado, quando foram programados 40 atendimentos para otorrino. Já para esse mês, a previsão é de 60 atendimentos.

“Vamos trazer todas aquelas pessoas que estavam há um tempo aguardando atendimento, até deixarmos todos os agendamentos em dia”, encerrou Rozângela.

Confira o resultado do 1º mutirão

04/12/21 – 10 pacientes

11/12/21 – 15 pacientes

18/12/21 – 15 pacientes

Total: 40 pacientes

Programação do 2º mutirão de Otorrino

Mês: Janeiro/2022

Dia: 08/01 – 15 pacientes

Dia: 15/01 – 15 pacientes

Dia: 22/01 – 15 pacientes

Dia: 29/01 – 15 pacientes

Total: 60 pacientes