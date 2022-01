-------- Continua depois da Publicidade--------

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tem atuado no cuidado e assistência, quando o assunto é a preservação da vida. A unidade conta com um fluxo de pacientes que são considerados casos delicados e que requerem total atenção.

O coordenador da Semi-Intesiva, unidade destinada a pacientes que exigem cuidados intensos, Marcelo Medeiros, destaca que a UTI conta com uma equipe de subespecialistas para poder dar um atendimento médico multiprofissional.

“Nosso intuito é entregar qualidade de vida para todos os pacientes. Nossa demanda aqui é alta, com isso tentamos unir o melhor fluxo e o melhor atendimento ao paciente. Contamos com o apoio positivo do governo do Acre, da Sesacre e da presidência da Fundhacre, na pessoa do presidente João Paulo Silva, que não tem medido esforços para contribuir na assistência aos pacientes”, frisou Marcelo.



Fundhacre destaca cuidado na recuperação de pacientes da UTI. Foto: Danna Anute.

O paciente Maycon de Carvalho, de 31 anos, ingressou na UTI da Fundhacre no dia 28 de novembro. Chegou com quadro de infecção pulmonar grave, e foi diagnosticado em seguida com derrame pleural parapneumônico. Após o tratamento, Maycon teve uma melhora significava, com alta para a enfermaria no dia 14 de dezembro.



O paciente Maycon de Carvalho teve alta no dia 14 de dezembro. Foto: Danna Anute.

“Aqui há ótimas pessoas, que de fato ajudam; fiz amizades, e só tenho a agradecer. Hoje vejo que foi difícil quando cheguei, passei pelo vale da morte. Desejo tudo de bom para esses heróis que realizam um trabalham tão bonito e fazem de tudo pela nossa recuperação”, relata Carvalho.

Já Sebastião Serafim de Souza, de 70 anos, hipertenso, cardiopata, teve uma parada cardíaca por 20 minutos no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), que foi revertida, sendo realizados procedimentos invasivos de intubação.



Paciente Sebastião Serafim de Souza de 70 anos, agradecendo a equipe médica. Foto: Danna Anute.

O paciente chegou à UTI da Fundação no dia 21 de dezembro. Após 19 dias de internação, depois de vencer infecções hospitalares multirresistentes, teve alta no dia 14 de dezembro.



Hoje, após a recuperação, o paciente Sebastião Serafim respira e se alimenta só. Foto: Danna Anute.

“Quando acordei fiquei surpreso com tanto carinho e cuidado. Sem saberem quem eu era, fui tão bem tratado. Já passei em outros hospitais, e o tratamento aqui é diferente, até mesmo quando recebemos um copo com água. É incrível como eles não desistem, nem que seja um pouco de esperança eles estão lutando. Aqui tem a melhor equipe de médicos, são rápidos e cautelosos. Me sinto feliz pela recuperação agradeço a todos pela assistência”, disse Sebastião.