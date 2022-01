Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre lança edital em parceria com CNPq

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), apresenta o lançamento do Edital Fapac/CNPq Nº 003/2021. O Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR) é uma ação continuada do CNPq, em parceria com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados (FAPs), em Rio Branco representada pela Fapac.



Fapac lança edital para estimular atração de pesquisadores de todo o Brasil. Foto: Divulgação.

O objetivo do edital é estimular a atração de pesquisadores de todo o Brasil, desvinculados do mercado de trabalho, para sua fixação no Acre, em instituições com atuação na investigação científica, tecnológica e de inovação e/ou na pesquisa e desenvolvimento. Dessa forma, irá propiciar o fortalecimento dos grupos de pesquisa local existentes, a criação de novas linhas de pesquisa de interesse nacional/regional e a inovação, mediante a contínua integração entre os setores acadêmico, científico e empresarial do estado do Acre.



Bolsa concedida pelo CNPq será acompanhada de um auxílio-pesquisa a ser concedido pela Fapac. Foto: Divulgação.

Toda bolsa concedida pelo CNPq será acompanhada de um auxílio-pesquisa a ser concedido pela Fapac, com os valores e auxílios detalhados no Edital.

A classificação dos bolsistas obedecerá aos seguintes critérios:

Modalidade A: doutor há no mínimo 10 anos, com experiência comprovada na execução/coordenação de projetos científico-tecnológicos e de inovação, e na criação/consolidação de grupos de pesquisa. Ter publicado trabalhos considerados de relevância nos âmbitos internacional e nacional. Ter experiência comprovada na formação de mestres e/ou doutores;

Modalidade B: doutor há no mínimo cinco anos, com experiência na execução/coordenação de projetos científico-tecnológicos e de inovação. Ter publicações de âmbito nacional e/ou internacional;

Modalidade C: doutor com menos de cinco anos de titulação, com experiência comprovada na execução/coordenação de projetos científico-tecnológicos e de inovação e com publicações em âmbito nacional.

Cronograma



• 4.1 Lançamento do Edital na página da Funtac no Diário Oficial do Estado do Acre 22/12/2021

• 4.2 Limite para submissão das propostas dentro do SIGFAPAC Até 04/02/2022 às 23h59min

(horário de Brasília)

• 4.3 Avaliação dos Consultores ad hoc, comitê especial e homologação do CNPq Até 28/02/2022

• 4.4 Divulgação do Resultado preliminar no site da Fapac Até 04/03/2022

• 4.5 Limite para interposição de recursos Até 11/03/2022

• 4.6 Divulgação do resultado final Até 18/03/2022

• 4.7 Entrega da documentação complementar Até 28/03/2022

As propostas devem ser apresentadas via internet, por meio do sistema Sigfapac, disponível no endereço: www.sig.fapac.ac.gov.br. Para que o candidato possa fazer sua inscrição é necessário que esteja cadastrado no Sigfapac.

Para maiores informações, entrar em contato com a Fapac/AC, por meio do e-mail [email protected], ou do telefone 3229-5566, ramal 26.