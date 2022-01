Funcionários da Band são colocados em risco pela emissora e sofrem graves consequências, diz jornalista

-------- Continua depois da Publicidade--------

Segundo colunista, os funcionamos da TV e Rádio Bandeirantes estão em meio a uma alta contaminação da covid-19

Com a redução de casos de contaminação e morte pela covid-19, os cuidados da população parecem estar diminuindo. Foi exatamente o que aconteceu nos bastidores da Band, o que gerou um acumulo de casos positivos.

Segundo o colunista Flavio Ricco, do R7, nesta última semana, vários funcionários da Band foram contaminados pelo vírus – emissoras de rádio e TV. A informação é interna, de fontes do jornalista que trabalham nos bastidores do grupo de comunicação.

Na Band, a queixa de todos é que se não houver um controle mais rígido para a contenção do vírus, o cenário poderá ficar ainda mais complicado agora, depois das festas. O que se observa é que os protocolos foram afrouxados e aglomerações são vistas nos espaços internos e externos da emissora”, escreveu o colunista do R7.

ESTREIA DE FAUSTÃO NA BAND

Em meio a toda essa contaminação, o assunto mais falado e aguardado da Band é a estreia de Fausto Silva.

O apresentador finalmente se livrou de seu contrato com a Globo e não esperou nem uma hora. Faustão apareceu na Band assim que virou o ano, contando todas as novidades que o público pode esperar de sua atração.

De segunda à sexta, logo após o Jornal da Band, Fausto Silva vai apresentar uma programação diferente a cada dia, com muitas novidades, atrações musicais, shows de talentos e curiosidades para o público brasileiro.

No programa espacial da virada na Band, Faustão surgiu ao lado de seus dois co-apresentadores, Anne e seu filho, João.