Frei Heitor Maria Turrini morre aos 95 anos por infecção agravada por gripe

Sepultamento será realizado no domingo,9, no cemitério Morada da Paz, às 17h.

Frei morreu na manhã deste sábado, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Após 15 dias internado no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, o frei Heitor Maria Turrini morreu na manhã deste sábado,8, aos 95 anos de idade. O sacerdote da Ordem Servos de Maria (OSM) estava com os pulmões comprometidos após contrair uma infecção agravada pelo vírus da gripe.

O velório é realizado a partir das 14h deste sábado na Igreja São Peregrino. No domingo,9, haverá uma missa de corpo presente, às 15h, na mesma Igreja. Seguida do sepultamento, às 17h, no Cemitério Morada da Paz.

O Frei chegou a ser homenageado ainda em vida e teve seu nome como o nome de uma escola estadual localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.