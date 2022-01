Fotógrafa realiza desejo da filha na festa de 3 anos: ‘Garota-Aranha’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma fotógrafa tirou fotos incríveis da filha, Rose, vestida de Homem-Aranha para a festa de 3 anos.

Diamond Jackson é proprietária da Rae’s Bleu Rose Photography em Mobile, Alabama, EUA e realizou o sonho da menina, que queria se transformar em homem-aranha, ou melhor, garota-aranha.

“Quem precisa do Homem-Aranha quando você pode ter a Garota-Aranha?”, questionava o post no Facebook. As fotos ficaram tão fofas que viralizaram.

Garota-Aranha Afro

Diamond Jackson disse que Rose ama o Homem-Aranha. Mas ela revelou para a mãe que não queria apenas estar em um vestido que se parecesse com o traje de Homem-Aranha. Ela queria o uniforme de verdade.

Além disso, a fotógrafa fez questão de incluir os cabelos afro de Rose nas fotos, porque ela quer que seus filhos abracem seus cabelos naturais.

Fotos viralizaram

“Já tive fotos que se tornaram virais antes, mas não assim, esta é diferente. Eu não esperava isso de jeito nenhum.”

Ela comemora as milhares de mensagens e sente que isso aumentará seus negócios.

Jackson disse que seu amor pela fotografia surgiu desde muito cedo, mas ela só começou na profissão quando sua segunda filha nasceu em 2016.

Ela agradece todo o amor e apoio ao trabalho dela na fotografia e o carinho com a filha, a nova mini-heroína.

Com informações do Sunnyskyz