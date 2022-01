Fortes chuvas causam erosão e famílias são retiradas de casas no bairro Quinze

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Defesa Civil, em parceria com a Zeladoria de Rio Branco realizou, na manhã desta sexta-feira, 21, a retirada de cinco famílias que residem na Travessa Jucá, também conhecida como “Rabo da Besta”, no bairro Quinze, divisa com o bairro Cidade Nova, que foram afetadas com deslizamento e movimentação de terra em grande erosão.

Segundo a assessoria do Defesa Civil, ainda na noite anterior, a Secretaria de Assistência social foi ao local e realizou visitas às famílias afetadas para iniciar os procedimentos e incluí-las no aluguel social. A secretária de assistência social, Marfisa Galvão, está agilizando para que todos esses trâmites sejam executados o mais rápido possível.

O aluguel social disponibilizado terá duração de três meses e o valor disponibilizada pode ser de R$ 350,00 a R$ 500, isso depende da quantidade de pessoas que residem na casa.

Pelo menos duas, das cinco famílias, foram para casa de parentes até encontrar um local para alugar, as demais já foram direito para o aluguel social, que tem duração de três meses.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, o tenente-coronel Cláudio Falcão, desde quarta-feira, 19, que eles estão trabalhando para a remoção dessas famílias, pois devido as fortes chuvas dos últimos dias os riscos de erosão daquela área aumentou.

“Das cinco famílias uma não quer sair do local e estamos avaliando. Mas quatro já foram retiradas. Nós fazemos a avaliação em todos os lugares e caso seja necessário a gente faz a retirada dessas famílias da área de risco para não causar nenhum dano a vida ou ao bem estar dessa comunidade”, disse.

