FORMATURA: Oficiais participam de solenidade de formatura de aluno do Colégio Militar

Na manhã desta sexta-feira, 7, o comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Paulo César Gomes, participou da solenidade de formatura dos alunos do 3° ano do Ensino Médio, do Colégio Militar Estadual (CMET). O evento ocorreu na quadra poliesportiva da unidade escolar.

A solenidade ainda contou com a presença da diretora da unidade, major PM Eliana Maia, coronel Emílio Virgilio, diretor de Ensino da corporação, tenente-coronel Rodrigo, coordenador do Policiamento Comunitário da PMAC, o ex-diretor, tenente-coronel Agleisson e autoridades civis.

